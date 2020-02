Gerecht onderzoekt de verkoop van Anderlecht: waarom moest Coucke zijn bod met 5 miljoen verhogen en liet het oude bestuur een beter bod van Gheysens schieten?

Alle oud-aandeelhouders van Anderlecht - onder wie Roger Vanden Stock - zijn of worden ondervraagd. Het gerecht startte een informatieonderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017. Er waren toen twee topaanbiedingen voor RSCA - 80 miljoen van Marc Coucke en 91 miljoen van Ghelamco-baas Paul Gheysens - maar nu wordt nagegaan of de verkopers de spelregels volgden.