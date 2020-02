Francky Dury na bekeruitschakeling tegen Club Brugge: “Ik ga eerlijk zijn, ik heb aan Jelle Vossen gedacht”

Het mocht niet zijn voor Francky Dury en Zulte Waregem. Essevee speelde een fantastische wedstrijd aan de Gaverbeek, maar verloor uiteindelijk met 1-2 van Club Brugge. Geen bekerfinale dus voor Dury, die na afloop toegaf wel eens aan Jelle Vossen gedacht te hebben.

“Ik vind niet dat we dit verdienden”, stak de trainer van Essevee van wal. “We hebben kansen gehad en gedurfd gespeeld. Ook niet veel weggegeven, maar wat we dan weggeven maken zij af. Ik vind dat we mogelijkheden gehad hebben, maar er staat een goeie keeper in doel bij Club. We kunnen ons weinig verwijten, we hebben 100 procent gestreden. Ik heb de jongens gezegd:. Als we dit in de competitie kunnen laten zien, dan zie ik de toekomst positief in.”

Dury kon daar een overeenkomst met blauw-zwart niet rekenen op wintertransfer Jelle Vossen. De ervaren goalgetter, die afgelopen weekend nog twee keer scoorde tegen Waasland-Beveren.

“Of ik aan Jelle Vossen gedacht heb? Ik ga eerlijk zijn, ja. Ik wil daar niet flauw over doen, maar ik heb aan hem gedacht. Maar je moet hierdoor. Als sporter moet je leren reageren op verlies. Dit is voetbal. We moeten niet kwaad zijn op onszelf, wel fier. We gaan nu de analyse maken om te kijken waar we fouten hebben gemaakt. De schouderklopjes van Club Brugge? Ik ken dat, van winnende ploegen. Daar zijn we niets mee. Als we gewonnen hadden, dan hadden ze dat niet gezegd.”

Zulte Waregem kan zich nu voluit op de competitie en de jacht op een ticket voor Play-off 1 richten. “Er zijn nog zes matchen te gaan in de competitie. Zaterdag moeten we er weer staan in de competitie. Als je dit vandaag kan brengen, dan moet je dat ook in de volgende wedstrijd proberen te doen”, aldus Dury.