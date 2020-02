Genk-huurling Ianis Hagi scoort (knappe) winning goal voor Rangers… op verjaardag van zijn legendarische vader

Ianis Hagi (21) heeft zijn start bij Rangers FC niet gemist. De Roemeen, die gehuurd wordt van KRC Genk, scoorde de winning goal tegen Hibernian (2-1). En dat op de 55ste verjaardag van zijn legendarische vader Gheorghe.

Hagi stond deze keer in de basis bij zijn nieuwe club, terwijl hij bij zijn debuut tegen Aberdeen nog van de bank moest komen. Maar na 35 minuten kwamen de bezoekers verrassend op voorsprong via Paul Hanlon. George Edmundson maakte vlak voor rust gelijk en zes minuten voor affluiten knalde Hagi een volley tegen de netten. In de stand is Rangers FC tweede met 60 punten, zeven minder dan Celtic dat wel een match meer heeft gespeeld.

Of Hagi meteen vertrokken is bij de Rangers, dat is de grote vraag. De middenvelder scoorde bij zijn debuut bij Genk meteen de winning goal tegen KV Kortrijk, maar daarna ging het bergaf. Enkel twee goals en een assist tegen STVV deden de Limburgers weer in hem geloven, maar Hagi werd afgelopen winter verhuurd aan Rangers, met een veel aankoopoptie van slechts 5 miljoen euro.

Maar wel zeker is dat het ten huize Hagi woensdagavond feest was...