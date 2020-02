CLUBNIEUWS. Bij Antwerp kijkt iedereen naar Gano, Makarenko speelgerechtigd bij Kortrijk

Het is van moeten voor Antwerp vanavond in de andere halve finale van de Croky Cup, maar het leeft vol vertrouwen toe naar de match in Kortrijk. Ook Zinho Gano, die zo goed als zeker de geschorste Mbokani vervangt. Bij KV Kortrijk kan Yves Vanderhaeghe geen beroep doen op de geschorste Golubovic, maar is Makarenko speelgerechtigd. Uw clubnieuws van de dag.

ANTWERP. Iedereen kijkt naar Gano: “Ik ben er klaar voor”

Vooral lachende gezichten gisteren op de Bosuil – zeker bij Hoedt, die voor de tweede keer vader is geworden. Ook Laszlo Bölöni liep er ontspannen bij. Maar uiteraard beseft de coach het belang van het beker­duel, zeker na de 1-1 in de heenmatch. “We lieten de kans liggen om thuis te winnen door collectieve en individuele fouten (zoals de gemiste penalty van Lamkel Zé, nvdr.). Die fouten moeten we nu rechtzetten, want natuurlijk wil ik naar de finale. Maar evident wordt het niet.”

Miyoshi (enkel) ontbreekt, maar vooral: topschutter Mbokani is geschorst. “En dat maakt het nog moeilijker”, zegt Bölöni. “De vorige keren dat we hem misten, hebben de spelers die voorin stonden niet positief geantwoord. Hopelijk kan de vervanger van Dieu zich dit keer wél bewijzen.”

Hallo, Zinho Gano? De 26-jarige van Genk gehuurde aanvaller kreeg dit seizoen nog maar 195 minuten – waarin hij twee keer scoorde –, maar staat nu normaal gezien voor de tweede keer in de basis. Alle ogen zijn op hem gericht. “Ik besef dat dit een uitgelezen kans is om de coach te tonen dat hij op mij kan rekenen. Ik ben er ook klaar voor. De vorige keer (op het kunstgras van STVV, nvdr.) waren de omstandigheden verre van ideaal. Maar als die bal op de lat toen was binnengegaan, was ik misschien de grote held geweest.”

Gano krijgt nu een herkansing. Al weet hij ook: zelfs al maakt hij een hattrick, in de finale is het weer aan Mbokani.

Voor het middenveld is Coopman er nog eens bij. De jonge aanvaller Ruben Geeraerts, die door de schorsing van Mbokani allicht gehoopt had om er eens bij te zijn, valt ernaast. (dvd, dige)

KV KORTRIJK. Makarenko speelgerechtigd

Bij KV Kortrijk kan Yves Vanderhaeghe geen beroep doen op de geschorste Golubovic, daardoor schuift Azouni een rijtje achteruit en zal hij depanneren als rechtsachter. Op het middenveld is Van der Bruggen terug na griep. Hij zal zijn plaats weer innemen. Ook Mboyo is terug. Hij werd gespaard tegen Standard met het oog op de clash tegen Antwerp. Nieuwkomer Pape Gueye is nog niet speelgerechtigd, Makarenko wel. De 28-jarige Oekraïner is fit, maar verwacht wordt dat Vanderhaeghe hem nog niet meteen in de ploeg dropt. (gco)

KV OOSTENDE. Sanneh sluit vandaag aan

Door administratieve problemen kon Sanneh nog niet aansluiten bij de A-kern. Dat doet hij normaliter vandaag voor de eerste keer. Of hij al in aanmerking zal komen voor een plaatsje in de selectie komende zaterdag, valt af te wachten.

Hetzelfde geldt voor D’Haese: hij pikte aan bij de groep na een vervelende spierblessure. Verstraete traint al voluit mee en zit in de kern voor de verplaatsing naar Moeskroen. Akpala, nog enkele weken out met een scheurtje, werd papa van een flinke zoon. Zijn pasgeborene heet Rhema. (jve)

CERCLE BRUGGE. Bedankte Saadi mag individueel trainen

De beloften wonnen met 3-5 in Kortrijk. Deman (3x), Rodriguez en Bassong scoorden voor Cercle. Na het vertrek van Bongiovanni naar Béziers traint enkel Goblet nog met de B-kern. Idriss Saadi mag individueel trainen en keert na het seizoen terug naar Straatsburg. Voor de match tegen KV Mechelen mogen de spelers vrijdag thuis slapen, zij verzamelen dan zaterdag opnieuw in het stadion en trekken nadien naar een hotel voor rust. (kv)

WAASLAND-BEVEREN. Koita enkele weken aan de kant

Pech voor Aboubakary Koita. De 21-jarige flankaanvaller staat enkele weken aan de kant met een blessure. Koita verrekte afgelopen zondag de mediale band. Tuur Dierckx heeft dan weer last van de knie. Hij trainde de gisteren individueel, maar een van de komende dagen sluit hij opnieuw aan bij de groep. Maar er was ook goed nieuws. Rechtsachter Andreas Wiegel sloot opnieuw aan op training. En de revalidatie van doelman Lucas Pirard verloopt voorspoedig. (whb)

RC GENK. Fiolic naar Polen

Ivan Fiolic, de 23-jarige Kroatische middenvelder van Genk, verhuist van Cyprus naar Polen. Fiolic werd eerder dit seizoen verhuurd aan Larnaca. Zijn statistieken daar waren niet denderend: 8 basisplaatsen, 5 invalbeurten, 3 goals, 2 assists. Cracovia, momenteel de nummer 2 in de Poolse competitie, neemt de huurovereenkomst inclusief aankoopoptie over. (rco)

STVV. Teixeira en Garcia pikken aan

Voor de Kanaries stond er woensdag één veldtraining op het programma. Schmidt (voet) oefende nog steeds individueel, Steppe bleef uit voorzorg binnen, maar pikt donderdag opnieuw aan bij de groep. Dat deden Jorge Teixeira en Garcia woensdag al. Zij maakten de volledige training vol. Ook De Smet en De Ridder trainden probleemloos mee. Het valt bij allen af te wachten of er een reactie volgt en of ze inzetbaar zijn tegen Eupen.(pivan)