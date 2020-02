Colassin nog tegen AA Gent en dan 2,5 maanden out

Anderlecht zit aan geblesseerde nummer 13: Antoine Colassin (18) heeft last van de ligamenten en moet geopereerd worden. Hij speelt vrijdag wel nog tegen AA Gent.

Jeugdproduct Colassin was zondag tegen Moeskroen nog de matchwinnaar en ook tegen Club Brugge scoorde hij. Met twee goals in drie matchen was hij de nieuwe chouchou van paars-wit. Maar tussendoor tegen Cercle kreeg hij ook een stamp op zijn enkel en sindsdien heeft hij last aan dat gewricht. Het lukt wel nog om te spelen, maar bij elke partij wordt het erger. Een operatie is nodig.

Het plan van Anderlecht is om Colassin vrijdag nog te laten meedoen in de topper tegen AA Gent hoewel hij deze week amper trainde. Daarna gaat de tiener onder het mes en is hij 2,5 maanden out. Het moet zo gebeuren, want Colassin is de enige overgebleven spits. Nieuwkomers Dejan Joveljic en Marko Pjaca missen nog ritme om 90 minuten te spelen.

Voor de rest loopt de ziekenboeg niet echt leeg. Op het trainingsveld nog altijd geen Roofe, Cobbaut of Chadli. Zelfs Kompany neemt deze week rust uit voorzorg. De nieuwe linksback Kemar Lawrence moet eerstdaags arriveren.(jug)