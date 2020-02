Mediabaas Van Thillo zet stap opzij

Christian Van Thillo (57) geeft eind deze maand de dagelijkse leiding uit handen van DPG Media, de mediagroep die hij gedurende dertig jaar leidde. Van Thillo wordt als CEO vanaf 1 maart opgevolgd door de Nederlander Erik Roddenhof (48).

De 57-jarige Van Thillo, die in 1989 als 27-jarige aan het hoofd kwam van wat toen nog De Persgroep heette, zet een stap opzij en zal zich als ‘executive chairman’ meer bezighouden met de strategie, het overnamebeleid en de ontwikkeling van de mediamerken van DPG Media, in België bekend van o.a. VTM, Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal.

De nieuwe structuur was nodig door de sterke groei van DPG Media, klinkt het. DPG Media, zelf ontstaan uit het samenvoegen van Medialaan en De Persgroep Publishing, nam enkele jaren geleden Mecom over, de groep boven een reeks nieuwsmerken in Denemarken en Nederland (o.a. De Volkskrant, AD, Het Parool). En onlangs werd de intentie aangekondigd om Sanoma Nederland (Libelle, Donald Duck ...) over te nemen. De groep zal dan meer dan 2 miljard euro omzet draaien en ruim 6.000 medewerkers tellen.(krs,blg)