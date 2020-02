Bedenker Grand Theft Auto stapt op

Dan Houser, die samen met zijn broer Sam in 1998 de succesvolle computerspelontwikkelaar Rockstar Games oprichtte, verlaat de studio. De 46-jarige Brit was hoofdscenarist bij de ontwikkeling van de meeste games van Rockstar, inclusief het in 2013 uitgebrachte GTA V. Dat is na Minecraft en Tetris het best verkochte videospel ooit.

Het nieuws stond te lezen in een melding van moederbedrijf Take-Two Interactive aan de Amerikaanse beurswaakhond. Dan Houser, die ook meeschreef aan Red Dead Redemption 2 en Bully, trekt op 11 maart de deur achter zich dicht, nadat hij in de lente van 2019 al een “verlengde pauze” inlaste. Over de reden(en) van zijn vertrek is niets bekend. Het bedrijf benadrukt wel dat zijn broer Sam aan boord blijft. (krs, blg)