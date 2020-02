Callebaut bouwt grootste chocolademagazijn ter wereld

In Lokeren, langs de E17, is woensdag de bouw gestart van wat het grootste distributiecentrum voor chocolade ter wereld moet worden. De beursgenoteerde vastgoedgroep WDP bouwt het in opdracht van Barry Callebaut, ’s werelds grootste chocoladeproducent.

Op de 60.000 vierkante meter grote site komt een hoogtechnologisch magazijn dat plaats zal bieden aan 125.000 palletten van elk 600 kilogram. Het nieuwe distributiecentrum op het al even nieuwe bedrijventerrein E17/4 in Lokeren is volgens de chocoladeproducent ideaal gelegen: centraal in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel (waar heel veel klanten gevestigd zijn), niet ver van de fabrieken in Wieze en Halle en met een directe toegang naar de haven van Antwerpen (voor de export).

Alle 85 personeelsleden in het huidige logistieke centrum in Aalst behouden hun job en verhuizen in de zomer van 2021, wanneer het DC operationeel moet zijn, mee naar Lokeren. Met de bouw is een investering van 100 miljoen euro gemoeid.(krs, blg)

LEES OOK. Lokeren wordt chocoladestad: Barry Callebaut bouwt immens logistiek centrum op nieuw bedrijventerrein