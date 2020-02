Twee slachtoffer overleden na botsing Beverentunnel

Er is dinsdag nog een tweede slachtoffer bezweken aan zijn verwondingen na de crash in de Beverentunnel dinsdag. Het zou gaan om een man van 36 uit Antwerpen. Hij zat in een bus en raakte zwaargewond, maar is nu dus overleden. In de crash liet ook al een man van 30 uit Merksem het leven. Zijn auto werd platgedrukt door een Bulgaarse vrachtwagen die op de file inreed.

Een van de betrokken vrachtwagenchauffeurs getuigde gisteren dat het systeem van tunneldosering, dat bij files alle verkeer voor de tunnel naar één rijstrook stuurt en daardoor de toestroom beperkt, niet zou gewerkt hebben. Maar dat wordt ontkend door het Vlaams Verkeerscentrum.

Bij de kettingbotsing tussen drie vrachtwagens, twee bussen met werknemers van een havenbedrijf en een personenwagen vielen naast de twee dodelijke slachtoffers ook nog vier zwaargewonden en 44 lichtgewonden. (cds)