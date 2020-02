Meer dan helft Spaanse bejaarden krijgt maandenlang geen bezoek in rusthuis

Slechts 40 procent van de Spaanse bejaarden die in een rusthuis verbleven, kreeg bezoek tussen januari 2019 en de zomer. Tijdens de zomermaanden was het nog erger gesteld, toen kregen minder dan een op vijf bejaarden een familielid of vriend over de vloer in het rusthuis. Tijdens de voorbije eindejaarsperiode kon 36% zich verwarmen aan visite, een op tien mocht de overgang van oud naar nieuw bij familie gaan vieren. Die cijfers blijken uit een onderzoek van een ouderenorganisatie in elf rusthuizen in de regio ten zuiden van Madrid. Verschillende andere organisaties in Spanje zeggen dat de cijfers tekenend zijn voor een samenleving waarin het individualisme zeer groot is en waar ouderen gediscrimineerd worden. Anderen zien de hoge kostprijs van rusthuizen, waardoor families de bejaarden steeds verder weg van huis maar in goedkopere regio’s hun oude dag laten doorbrengen, als grote oorzaak van de eenzaamheid onder rusthuisbewoners. (thv)