Gescheurde speeches en medaille voor omstreden radiopresentator: dit was de State of Union van Trump

Geen handje voor Nancy

Dat de relatie tussen Trump en voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi sinds de hele impeachmentprocedure diep onder het vriespunt zit, werd nog maar eens pijnlijk duidelijk tijdens zijn State of the Union speech. Toen de president naar het spreekgestoelte liep en haar een kopie overhandigde van zijn speech, stak de Democrate haar hand uit om hem te begroeten. De president nam de uitgereikte hand niet aan en draaide zich meteen om naar de aanwezige leden. Pelosi liet het niet aan haar hart komen en haalde nonchalant haar schouders op.

Later plaatse ze op sociaalnetwerksite Twitter een foto van de ontmoeting met een niet mis te verstane boodschap: “Wij, Democraten zullen altijd de hand uitsteken om de job gedaan te krijgen.”

Verscheurd door wraak

Na de speech was het aan Pelosi om de president met gelijke munt terug te betalen. Ze stond op, nam de speech van Trump en verscheurde met afschuw haar exemplaar. Dat deed ze achter de rug van de president maar voor de ogen van televisiekijkend Amerika. “Ik heb mijn kopij verscheurd omdat ik niet één pagina kon vinden met waarheden. Ik heb er echt naar gezocht maar ik heb ze niet gevonden.” Aan Fox News gaf ze nog toe dat ze met het verscheuren van het papier voor het ‘vriendelijkste’ alternatief gekozen had.

Maagdelijk wit

Niet de bekende ‘stars and stripes’ maar wel de kleur wit domineerde de State of the Union. De Democratische vrouwen in het Congres kozen voor een uitsluitend wit ensemble om de honderdste verjaardag te vieren van de ratificatie van het negentiende amendement. Dat verbood Amerikaanse Staten om stemrecht te weigeren op basis van geslacht. “Met #WearWhite blijven we vechten voor gelijkheid van vrouwen over het hele land”, twitterde Pelosi.

Het is niet de eerste dat de vrouwen in het Congres kleding gebruiken om een politieke boodschap over te brengen. In 2018 kozen ze voor zwart om hun steun te betuigen aan de wereldwijde #MeToo beweging, dat seksueel misbruik van vrouwen onder de aandacht moest brengen. Vorig jaar werden een recordaantal vrouwen verkozen in het Con­­gres, wat opnieuw gevierd werd met witte kleding.

Opvallende eregast

Rankins zat naast Ivanka Trump AFP

De naam Tony Rankins doet niet meteen een belletje rinkelen maar de oorlogsveteraan dient als schoolvoorbeeld van het, naar eigen zeggen, succesvolle beleid van de president. De man leed na zijn legerdienst aan een Posttraumatische Stress-stoornis en raakte op het slechte pad. “Hij verloor zijn familie, zocht heil in drugs en belandde meermaals in de gevangenis”, zegt de administratie van Trump. Uiteindelijk verloor Rankins zijn bezittingen en moest hij noodgedwongen in zijn auto wonen.”

Tot het bedrijf ‘R Investments’ hem te hulp schoot. “Het bedrijf nam Tony onder hun vleugels en gaf hem een opleiding in de bouwsector.” Het thema herscholing en re-integratie op de arbeidsmarkt zal ook deel uitmaken van de verdere presidentscampagne van de republikeinen.

Longkanker

Ook voor de conservatieve radiopresentator Rush Limbaugh had de president lovende woorden over in zijn 82 minuten durende speech. Limbaugh, die strijdt tegen een vergevorderde vorm van longkanker, kreeg uit handen van Melania Trump de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die aan burgers wordt gegeven door de Amerikaanse regering. De Republikeinse aanwezigen gaven hem er nog een staande ovatie bij, de Democraten hielden het vooral erg stil.

Limbaugh, die al jarenlang goed bevriend is met Trump, kwam al meermaals onder vuur te liggen voor racistische en seksistische uitspraken. Zo noemde hij ooit een vrouw, die tijdens een proces getuigde over geboortebeperking, openlijk een prostituee. Ook het pejoratieve begrip ‘Feminazi’, een samentrekking van feminisme en nazisme, is van zijn hand.

Familiereünie

Trump wil met zijn State of the Union mensen opnieuw samenbrengen. En dat deed hij tijdens zijn speech zelfs letterlijk. Amy Williams en haar twee kinderen waren door de administratie van de president uitgenodigd om de speech bij te wonen. Groot was Williams’ verbazing toen haar man, Sergeant First Class Townsend Williams, na zeven maanden opnieuw op Amerikaanse bodem verscheen. De familiereunië moest de pogingen van de president, die ijvert om meer overzeese militairen terug thuis te brengen, onderstrepen.