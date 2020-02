Ze noemden hem ‘Ben X’

Het ging er hard aan toe in de lessen houtbewerking op zijn Leuvense middelbare school. Vriend Sebastien werd omwille van zijn blonde lokken ‘Barbie’ nageroepen op de speelplaats. “En Ben, die was Ben X”, vertelde ‘Barbie’ op dag drie van het Leuvense assisenproces rond de dood van Julie Quintens (24). “Iedereen vond Ben raar, net omdat hij zo moeilijk sociale nuances kon leggen.” Zijn toenmalige leerlingenbegeleider omschreef hem als “een grijze muis”.

De inspiratie voor zijn bijnaam haalden de ‘vrienden’ van het Leuvense Vrij Technisch Instituut bij de gelijknamige film van Nic Balthazar uit 2007, over de autistische Ben die gepest wordt op school en rondloopt met plannen om uit het leven te stappen. Ben Wertoy (27) had vóór hij schoonheidsspecialiste Julie doodde geen zelfdodingsplannen en ook geen syndroom van Asperger, maar kampte in zijn jeugd wel met autisme. “Dat autisme is later uitgevlakt, maar bepaalde autistische persoonlijkheidskenmerken kunnen wel een rol gespeeld hebben bij de feiten”, zei forensisch psychiater Rudi Verelst. “Als stoornis is het autisme verdwenen, maar het blijft de persoonlijkheid kleuren.”

Geweld en lustgevoelens

De beschuldigde wijst zelf naar zijn seksverslaving als mogelijke trigger, maar daar mag hij zich volgens Verelst niet achter verschuilen. “Ook hier: er zal wel een link zijn, maar het heeft zijn oordeelsvermogen niet aangetast.”

Zat de depressieve Wertoy dan, net als Ben X in de film, in zijn eigen fantasiewereld? Hij keek alvast naar zeer ruwe, gewelddadige pornografische filmpjes. “Al mijn vrije tijd spendeerde ik daaraan”, zei Wertoy. Hij spreekt van een porno- en seksverslaving. Volgens psychiater Verelst riep geweld bepaalde lustgevoelens bij de beschuldigde op. “Hij vond lust in het zien lijden op seksueel vlak. Als hij ooit terug in de maatschappij wil komen, moet hij behandeld worden voor die sadistische impuls.”

Gestresseerd roofdier

Volgens psycholoog Eddy Trippas was er sprake van aanvallend geweld. Hij omschreef Wertoy tijdens de feiten als een predator, een roofdier. De experts concluderen dat er geen sprake was van een geestesstoornis, maar dat een zeer stressvolle situatie de dagen voordien wel een rol speelde. Zijn (toenmalige) vrienden bevestigden – net als echtgenote Sheralynn dinsdag deed – dat hij moe en gestresseerd rondliep. Professor Verelst zei dat Wertoy “in een tunnel zat” op het ogenblik van de feiten in het Tiense appartement van slachtoffer Julie. Ramona Vranckx, gewezen babysit van ‘Ben X’, omschreef het als “een kortsluiting”. “Ben was helemaal zo niet. Ik heb hem nooit één keer agressief geweten. Ben was altijd zo stil, altijd zo rustig.”

’s Voormiddags waren een resem vriendinnen en familieleden de betreurde Julie een laatste eer komen bewijzen. Liefde en verdriet spatten van de getuigenbank. De overleden kapster werd unisono omschreven als een “prachtvrouw die boordevol plannen zat en nog geen vlieg kwaad deed”.

De betreurde Julie Quintens, samen met haar aflopen zaterdag begraven oma. if

Uitgespuwd door Jehova’s

‘s Namiddags, toen de jury een gedetailleerder beeld kreeg van Ben Wertoy, was er van unisono veel minder sprake. Was zijn voormalige werkgever in het massagesalon nog relatief tevreden – “slechts één ongevalletje met een vrouw op 400 klanten” – dan waren de getuigen van Jehova onverbiddelijk. Voor Ben Wertoy is geen plaats meer binnen de gemeenschap.

Zijn twee beste vrienden getuigden dat ze sinds de dood van Julie Quintens geen woord meer met hem hebben gewisseld. De uitjes naar Disneyland Parijs? Iets uit lang vervlogen tijden. Ook discussiëren over hun geloof is niet langer aan de orde.

Staan wel nog op de bezoekerslijst van Leuven Hulp: Vrouw Sheralynn, moeder Viviane, zus Nele en broer Bram. Die laatste kampt trouwens ook met autisme en is ook – “om privéredenen” – uitgesloten uit de geloofsgemeenschap. Broer Bram: “Ik ben heel boos op hem geweest en ga maar sinds kort heel af en toe op bezoek.” Zus Nele, een goede vriendin van buurmeisje Julie, zegt één keer per maand te gaan. “Hij blijft mijn broer. Maar ik blijf boos.” De rest is ergens onderweg afgehaakt. “Zou u nog bevriend willen zijn met zo iemand?”, vroeg de laatste ex-vriend aan de assisenvoorzitter.

Donderdag volgen de pleidooien, nadien gaat de jury in beraad.