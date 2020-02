Chinese ambassadeur eist respect voor aanpak coronavirus

De Chinese ambassadeur in ons land eist respect voor de manier waarop China de uitbraak van het coronavirus aanpakt. Volgens Cao Zhongming krijgt China volop lof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de wijze en de snelheid waarmee het land het virus tracht in te dijken. “Niettemin zijn er andere landen die op een extreme manier overreageren, bijvoorbeeld door strenge reisverboden naar China in te voeren, tegen de adviezen van de WHO in. Dit zegt veel over het betrokken land, én het helpt ook niet in de strijd tegen het coronavirus.” Ook België raadt niet-essentiële reizen naar China af, maar dat vindt de Chinese ambassadeur een “correcte, rationele houding”.

Cartoon

De ambassadeur blijft ook eisen dat de krant De Standaard een cartoon over het coronavirus – waarbij op een Chinese vlag de sterren werden vervangen door symbolen voor biologisch gevaar – van de website verwijdert. “De tekening kwetst het Chinese volk, dat eensgezind tegen het virus vecht”, aldus de ambassadeur. De Standaard is echter niet van plan in te gaan op de eis, “omdat cartoons de hoogste vrijheid genieten”, aldus hoofdredacteur Karel Verhoeven. “De cartoon heeft geen intentie om te beledigen. Elke Vlaamse lezer begrijpt dat. (wer/blg)