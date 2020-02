Bedolven onder de sneeuw tijdens reddingsoperatie

Reddingsteams kregen dinsdagavond een oproep in verband met een lawine in het bergachtige Bahcesehir. Een busje werd door de enorme sneeuwmassa van de snelweg geduwd en kwam tientallen meters lager op de helling terecht. Minstens vijf inzittenden kwamen om het leven, aldus provinciegouverneur Mehmet Emin Bilmez. Zeven anderen konden gered worden, nog twee anderen waren vermist.

Volgens de Turkse autoriteiten werden 200 reddingswerkers ter plaatse gestuurd om te zoeken naar de overige inzittenden. Brandweerlui, medisch personeel, militairen en vrijwilligers zochten op woensdagochtend koortsachtig naar de vermisten, tot ze verrast werden door een tweede sneeuwlawine.

“Ik hoorde een geluid”, zegt Osman Ucar, hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. “En plots was de helft van mijn lichaam met sneeuw bedolven.” Ucar kon tijdig gered worden en verblijft momenteel in het ziekenhuis, maar veel anderen hadden geen geluk. Woensdagavond bleek dat de twee lawines al aan 38 mensen het leven gekost hadden, onder wie 33 reddingswerkers. 53 anderen werden gewond overgebracht naar plaatselijke ziekenhuizen. Televisiebeelden toonden hoe overlevenden strompelen over de sneeuw, vaak ondersteund door reddingswerkers. Tientallen anderen zijn nog steeds vermist.

Vrijwilligers

“Hoeveel mensen precies vermist zijn, is voorlopig niet duidelijk”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu. “Er hebben zich een aantal burgers aangesloten bij onze reddingsploegen. Ook over hen hebben we voorlopig geen nieuws.” Die vrijwilligers waren, op het moment van de tweede lawine, hogerop op de helling aan het zoeken. “Als ook zij beneden waren geweest, net als de professionele hulpverleners, en de sneeuw dus op hen af was gekomen, dan waren de gevolgen pas écht niet te overzien geweest.”

De Turkse regering benadrukt dat de reddingsoperatie ook na de tweede lawine gewoon verdergaat. “We hebben 150 extra reddingswerkers ingezet naast de middelen die er al waren”, zegt Ucar vanuit het ziekenhuis. “Ook worden er tijdelijke zendmasten opgericht zodat de hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren. De regio staat gekend om zijn ruige weer, maar we zoeken verder.”

AP

De aanwezige teams gaan uiterst voorzichtig te werk. Op buitenlandse nieuwsuitzendingen was te zien hoe ze met stokken en schoppen in de sneeuw porren. “Zware graafmachines kunnen niet ingezet worden. Simpele stokken en schoppen zijn het enige materiaal dat veilig kan gebruikt worden in de zoektocht naar vermisten”, aldus Soylu.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigde vanuit Kirikkale, zo’n 1.100 kilometer van de getroffen regio, de overlijdens. “Ik hoop dat de overleden reddingswerkers en burgers in vrede mogen rusten. Maar helaas brengt een lawine of aardverschuiving altijd risico’s met zich mee.”

