Wilmès strijkt plooien glad in Congo

Premier Sophie Wilmès is samen met de ministers Alexander De Croo (Open VLD) en Pieter De Crem (CD&V) op bezoek in de Belgische ex-kolonie Congo. Zij is de eerste premier in tien jaar die naar het land reist. De vorige keer was Yves Leterme in 2010, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid.

De relaties met Congo raakten vertroebeld in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2018. De Belgische regering zette de samenwerking toen stop uit onvrede met het voortdurende uitstel van de verkiezingen en de onduidelijkheid die president Joseph Kabila schiep over zijn mogelijk ongrondwettelijke deelname.

Toen uiteindelijk Félix Tshisekedi president werd, en niet winnaar Fayulu, reageerde België als een van de weinige landen kritisch. Maar al snel wilde de regering-Michel de relaties weer normaliseren. Dat resulteerde vorig jaar in een bezoek van Tshisekedi aan België.

Vandaag en morgen staat voor premier Wilmès niet alleen een gesprek met president Tshisekedi op het programma. De ministers bezoeken ook een project van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en openen plechtig het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi, dat sinds kort weer open is. (pl)