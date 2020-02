Pensioenminister Bacquelaine wil ook hoger pensioen voor hogere inkomens

Als de minimumpensioenen tot 1.500 euro worden verhoogd, moeten van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) ook de maximumpensioenen stijgen. Een werknemer kan nu netto maximaal 1.820 euro pensioen per maand krijgen. De Franstalige liberaal zou dat bedrag graag zien stijgen tot 2.250 euro. Nu kunnen werknemers maar pensioenrechten opbouwen op de eerste 58.447 euro die ze per jaar verdienen. Dat bedrag staat gelijk met een brutoloon van 4.200 euro per maand. Op alles wat ze extra verdienen als loon worden wel sociale bijdragen betaald, maar dat levert geen extra pensioen op. Dat moet nu veranderen, vindt de MR-minister. (blg, fem)