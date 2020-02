Coronavirus: dodentol loopt op tot 560 in China

Het aantal bevestigde sterfgevallen door het coronavirus in China is gestegen tot minstens 560. De autoriteiten in de provincie Hubei kondigden donderdag 70 nieuwe sterfgevallen aan.

In de dagelijkse update spreekt de provinciale gezondheidscommissie in Hubei over 2.987 nieuwe bevestigde besmettingen. Dat zijn er minder dan woensdag: toen was sprake van 3.156 nieuwe bevestigde gevallen.

Tien mensen besmet op cruiseschip

Intussen is bij nog eens tien mensen aan boord van het cruiseschip Diamond Princess in Japan het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid volgens omroep NHK.

De Diamond Princess heeft ongeveer 3.700 mensen aan boord. Bij tien andere passagiers was het virus eerder al vastgesteld. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Het schip ligt voor anker bij de stad Yokohama. Passagiers en bemanningsleden mogen twee weken lang niet van boord. Op het schip zitten ook drie Nederlanders.