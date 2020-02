Blind Getrouwd voortaan op zondag, VTM opent de strijd om de kijker

Zondagavond betekent in vele huishoudens steevast een VRT-avond maar daar wil VTM nu verandering in brengen. Hun kijkcijferkanon ‘Blind Getrouwd’ wordt naar zondagavond verschoven. Dat schrijft Het Laatste Nieuws

Jeroen Meus mag in Twee tot de zesde macht zijn borst nat maken. Het programma, vorig jaar goed voor zo’n miljoen kijkers elke zondagavond, zal de concurrentie van Blind Getrouwd wel voelen. Het programma waar nobele onbekenden met nobele onbekenden in het huwelijksbootje stappen, kan rekenen op zo’n 1,2 miljoen kijkers per aflevering. De strijd tussen de zenders wordt dus heftig.

Foto: Blind Getrouwd

In Vilvoorde zelf spreken ze van een ideaal programma om zondagavond af te sluiten. En ook: “we willen op elke avond scoren met Vlaamse programma’s. Straks komen daar ook Beat VTM, Helden Van Hier en De Mug bij. Blind Getrouwd op zondag past dan beter”, zegt creatief directeur Davy Parmentier aan Het Laatste Nieuws.

En VTM maakte nog enkele nieuwigheden bekend:

Er is een nieuw expertenteam bestaande uit Lotte Vanwezemael, Sarah Hertens, Filip Geelen, Wim Slabbinck en Gert Martin Hald.

Het Blind Getrouwd-avontuur duurt voor het eerst zeven ipv vijf weken. De koppels gaan een halve week langer op huwelijksreis en wonen anderhalve week langer samen.

De eerste twee dagen na het huwelijk brengen ze door in een B&B in eigen land in plaats van meteen op huwelijksreis te vertrekken. Zo kunnen ze fris aan hun - romantische? - vakantie beginnen.

De huwelijksreizen: de koppels gaan niet alleen enkele dagen langer op huwelijksreis, maar ook verder én exotischer: Kenia, Bali, Thailand en Mexico vormen het prachtige decor van de eerste week samen. Elke bestemming werd gekozen vanuit de persoonlijkheid van elk koppel. Sommige duo’s genieten van een rustige strandvakantie, andere van een avontuurlijke rondreis of safari.

Voor het eerst krijgen alle koppels mekaar al tijdens de opnames te zien. Halverwege het experiment gaan ze een dag op ‘bootcamp’, waar ze samen met de experten aan de slag gaan met opdrachten.

Het nieuwe seizoen begint zondag 16 februari om 19.55 uur.

