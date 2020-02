Belgische werknemers werken door op een derde van ziektedagen

De Belgische werknemer werkt door op een derde (34 procent) van zijn ziektedagen, zo blijkt uit een online bevraging van hr-bedrijf Securex. Dat is een forse daling ten opzichte van 2014, toen de werknemer nog op bijna de helft (46 procent) van zijn ziektedagen doorwerkte.

Werknemers kiezen steeds meer voor hun eigen gezondheid, blijkt uit de studie. “Dat is goed nieuws, maar doorwerken bij ziekte is niet goed of slecht. Zowel rusten als werken kan bijdragen tot een snel herstel, afhankelijk van de concrete medische en werksituatie”, zegt Heidi Verlinden van Securex.

Securex denkt dat een verhoogd bewustzijn over het belang van gezondheid een verklaring is voor de sterke daling. “De werknemer is zich meer bewust geworden van zijn fysieke en mentale gezondheid. We vermoeden dat werknemers sneller naar de dokter gaan en meer een gezonde levensstijl nastreven. Daardoor zullen ze in geval van ziekte eerder thuisblijven en zich verzorgen, ook om besmetting van collega’s op de werkvloer te voorkomen.”

De werknemers die steevast doorwerken als ze gezondheidsproblemen hebben, zijn vooral hoger geschoolden, werknemers jonger dan 45, werknemers in bedrijven tot 250 medewerkers, werknemers met 1 tot 3 jaar anciënniteit en werknemers van wie de partner een voltijdse job heeft. Mensen werken voornamelijk door omdat ze vinden dat ze dat nog kunnen tijdens hun ziekte of omdat ze hun collega’s of klanten niet in de steek willen laten.

Securex vindt dat we af moeten van het taboe om te praten over gezondheid. “Het is cruciaal dat leidinggevenden met medewerkers een oprechte dialoog voeren over hun gezondheid om samen oplossingen op maat te zoeken en hen te ondersteunen bij het zoeken naar een juist evenwicht tussen rust en werken”, zegt Elisabeth Etter, consultant absenteïsme bij Securex.