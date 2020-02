AB InBev wisselt van financieel topman

Financieel topman (CFO) Felipe Dutra vertrekt bij de Belgisch-Braziliaanse bierreus AB InBev. De Braziliaan wordt opgevolgd door Fernando Tennenbaum, die nu nog CFO is bij de Braziliaanse dochter Ambev. De wissel gaat van kracht na de aandeelhoudersvergadering van 29 april. De brouwer van Stella, Budweiser en Corona spreekt in een persbericht van een “weloverwogen opvolgingsplan”.

Dutra begin in 1990 bij Ambev en klom na de fusie met het Belgische Interbrew in 2004 op in het nieuwe bedrijf. Sinds 2005 is hij al de CFO en in 2014 breidde zijn takenpakket uit en werd hij Chief Financial and Technology Officer. Dutra stond aan de zijde van CEO Carlos Brito tijdens de grote expansie van de bierreus, met de overnames van Anheuser Busch (bekend van Budweiser), Grupo Modelo (Corona) en SABMiller. Dutra zet nu een punt achter zijn carrière bij het bedrijf, klinkt het.

Het is niet de enige nakende wijziging aan de top. David Almeida wordt Chief Strategy and Technology Officer en Nelson Jamel werd aangesteld als Chief People Officer.

“De hierboven vermelde wijzigingen maken deel uit van een weloverwogen opvolgingsplan en worden van kracht na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van AB InBev die zal worden gehouden op 29 april 2020”, dixit het bedrijf. Na de wissel zal Dutra in een overgangsperiode nog enkele maanden bij AB InBev blijven.

Het vertrek van Dutro is “bitterzoet”, zegt CEO Brito in het persbericht. “Felipe meent dat nu de tijd rijp is om een nieuwe weg in te slaan, en we respecteren zijn beslissing.”

De wissel komt niet volledig uit de lucht gevallen. Begin januari meldde de Financial Times dat AB InBev Dutra zou vervangen.