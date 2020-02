Open VLD wil opbrengst Lotto inzetten tegen gokverslaving

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) wil een deel van de opbrengst van de Lotto inzetten voor de preventie en bestrijding van gokverslaving. Hij noemt de inkomsten van de loterij een verborgen belasting voor sociaal kwetsbare groepen.

De Nationale Loterij keerde vorig jaar ruim 50 miljoen euro uit aan de overheden in ons land. Vlaanderen kreeg 32,2 miljoen euro, blijkt uit cijfers van minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

Dat geld komt terecht in de algemene middelen en kan dus vrij besteed worden. “Daarmee is het in de realiteit een verkapte belasting. Eentje die veelal betaald wordt door mensen in een sociaal kwetsbare positie. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen”, zegt Vande Reyde.

Hij stelt voor om een deel van het geld in te zetten voor de strijd tegen gokverslaving. “Jaarlijks worden in ons land honderdduizenden gevallen van problematisch gokken gesignaleerd”, stelt hij. “Zo werden in 2018 nog 353.312 Belgen uitgesloten van gokken. Dat is het grootste aantal ooit en een stijging van 50 procent op 5 jaar tijd. Meer nog, volgens experts is 5 procent van de Belgische volwassenen een probleem- of risicogokker. Dat komt neer op 467.081 mensen. De gevolgen daarvan zijn niet min. Financieel en emotioneel verkeren gokverslaafden in een soortgelijke situatie als bij afhankelijkheid van drugs of alcohol.”