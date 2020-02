Pep Guardiola verrast met uitspraak over Eden Hazard: “Dat hij niet goed is bij Real Madrid, ligt niet aan hem”

Pep Guardiola is Eden Hazard te hulp geschoten. De trainer van Manchester City zei dat als de Rode Duivel niet naar behoren speelt bij Real, dat aan de club ligt en niet aan de speler.

Hazard kende een moeilijke start in Spanje, waar hij als één van de duurste transfer aller tijden torenhoge verwachtingen moest inlossen. De Belgische aanvaller sukkelde met enkele blessures en kwam tot dusver nog maar in actie in 13 van de 32 wedstrijden die de Koninklijke dit seizoen speelde. Daarin was hij tot dusver goed voor één goal en vier assists.

“Als hij niet op niveau is, is er iets aan de hand in Madrid want hij is echt wel goed”, vertelde Guardiola aan de Spaanse Youtuber Mario Alfonso Garrido (DjMaRiiO). “Hazard is niet gewoon top, hij zit daar nog een niveau boven. Wat ik van hem gezien heb in Engeland, is wereldklasse. Maar iedereen weet dat je (bij een nieuwe club, nvdr) een aanpassingsperiode nodig hebt.”

De uitspraken van Guardiola zijn des te opvallender gezien de coach van Manchester City niet de gewoonte heeft zich te mengen met de interne keuken van andere teams. Als speler en trainer van Barcelona was ‘Pep’ wel jarenlang één van de aartsrivalen van Real.