Weermannen waarschuwen: zondag gaat het stormen

Wie zondag van plan was om buiten te sporten of te wandelen, zal zijn plannen misschien wat moeten bijsturen. Het gaat stormen. Een windveld dat nu nog boven de Atlantische oceaan hangt, is onderweg naar onze contreien en kan zondag voor rukwinden tot 100 kilometer per uur zorgen.

Concreet betekent 100 kilometer per uur dat een kind zich moeilijk kan rechthouden en dat losliggende dakpannen zouden kunnen gaan vliegen. “Maar het is nog te vroeg om te oordelen of het nu 90 of 110 kilometer per uur zal zijn. Wat een wereld van verschil betekent”, zegt weerman Frank Deboosere.

De storm kreeg in Groot-Brittannië de naam Ciara mee, en dan weet je dat het serieus is. “Een naam verhoogt het bewustzijn van gevaar”, klinkt het bij de Britse meteorologische diensten.

Ciara komt zondagmiddag 9 februari aan land in België, nadat ze eerst via Ierland en Groot-Brittannië passeert. Dat zal voor hevige rukwinden zorgen maar eveneens komen daar bakken regen bij. Ook zaterdag zal dat al te voelen zijn, met een matige wind en regenweer.

Het is eveneens ook springtij, waardoor het water sowieso al hoog staat en er wateroverlast mogelijk zal zijn.

Er zijn nog geen officiële waarschuwingen van het KMI, dat zal vermoedelijk vrijdag pas gebeuren. “Er zal zeker code geel gegeven worden, mogelijk code oranje. Het heeft lang niet meer zo gestormd dus er zullen veel zaken kunnen gaan vliegen. Een gewaarschuwd man is er twee waard”, zegt Deboosere nog.