Op pad met 'vliegende brigade' in bewaking

In de haven van Antwerpen is het een vertrouwd beeld: bewakingsagenten die bij de grote (petrochemische) bedrijven de toegangscontrole uitvoeren. Maar dat is slechts één aspect. Als bewakingsagent heb je veel meer carrière- en doorgroeimogelijkheden. Wie bijvoorbeeld graag constant op pad is, zal meer uitdaging vinden in mobiele bewaking.

Jonas Nuyts (30) uit Schilde ging in september vorig jaar bij Securitas aan de slag als mobiel bewakingsagent voor de regio Antwerpen Stad. “Na vijf jaar te hebben gewerkt als statisch bewakingsagent maakte ik de switch naar havenarbeider. Maar ik miste de bewaking. Daarom besloot ik na twee jaar om terug te keren, maar dan als mobiel bewakingsagent. Hiervoor heb ik bij de Securitas Academy een bijkomende opleiding gevolgd”, vertelt hij.

“Ik koos voor mobiele bewaking omdat het mij meer uitdaging leek te geven en het bevalt me enorm goed”, zegt Nuyts. “Als mobiel bewakingsagent rijd je patrouillerondes op verschillende sites en bij bedrijven en begeleid je soms personeel bij het afsluiten. Dat is het routinewerk. Maar daarnaast zijn er ook de interventies na een alarm (brand, inbraak, ...), wat het heel gevarieerd maakt. Als je aan je werkdag begint, weet je nooit wat je te wachten staat. Wanneer er zo’n alarm binnenkomt, moet je uitzoeken wat er gebeurt en waar het probleem zich stelt. De tijd vliegt dan zo voorbij, ook al zijn het shiften van twaalf uur. En er zijn dagen dat het rustig is, maar ook momenten dat je niet weet waar eerst zijn. Het is nooit saai, je hebt genoeg ‘actie’”, getuigt hij.

Dag en nacht

Hij koos er bewust voor om altijd ’s nachts te werken. “Omdat ik dat het liefst doe. Maar er zijn ook collega’s die een dagronde hebben. Je kunt aangeven waar je voorkeur ligt”, merkt hij op.

Als mobiel bewakingsagent hoef je trouwens niet per se te patrouilleren op meerdere sites en een ronde te maken langs verschillende bedrijven. Je kunt er ook voor kiezen om vast op één site controle uit te oefenen. Voor hij doorgroeide tot first line supervisor was dat wat Tim Janssens (38) uit Wuustwezel deed. Bij het petrochemisch bedrijf in de haven waar hij in 2001 begon als statisch bewakingsagent en nu supervisor is, was hij ook een tijd mobiel bewakingsagent.

“Op de site waak je over de veiligheid in het algemeen, om ervoor te zorgen dat die overal gerespecteerd wordt en verzekerd is. Naast de controlerondes die je rijdt, voer je bijvoorbeeld ook snelheidscontroles uit om de veiligheid te waarborgen, inspecteer je de gebouwen en oefen je bij een defect mee controles uit aan de poorten. Bij een noodtoestand sta je in voor de begeleiding van de externe hulpdiensten. Want zo’n site is een klein dorp op zich, waar het wegennet voor externen vaak een doolhof is. Er rust dus heel wat verantwoordelijkheid op je schouders, want terwijl de meeste mensen in zo’n geval de site moeten verlaten, moet jij ervoor zorgen dat de betrokken diensten veilig naar de plaats geloodst worden waar ze moeten zijn”, vertelt de supervisor.

