Wie moet voorrang geven aan wie in het verkeer? Iedere weggebruiker zou het moeten weten, en toch lieten in 2018 49 mensen het leven in een ongeval waarbij een partij de voorrangsregels niet respecteerde. Hoe komt dat? “Simpel: we kennen vaak de essentiële regels niet”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. Test hier hoe het met jouw kennis van de voorrangsregels gesteld is.