Advocaat van familie van Julie is duidelijk: “Moord zonder motief bestaat niet”

Leuven / Boutersem / Tienen -

“Ofwel is Ben Wertoy zot, ofwel liegt hij over wat er in april 2018 in het appartement van Julie Quintens (24) is gebeurd.” Bart Verbelen, advocaat van de familie van de gedode kapster, was duidelijk op het moordproces: “Zijn geheugenverlies kan wetenschappelijk niet kloppen. Een moord zonder motief bestaat niet.”