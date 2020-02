Twaalf pro-Iraanse strijders gedood in Syrië door Israëlische luchtaanvallen

In Syrië hebben Israëlische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag 12 pro-Iraanse strijders het leven gekost nabij Damascus en in het zuiden van Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) donderdag.

Volgens de ngo kwamen zeven buitenlandse strijders om het leven in Kesswa, ten zuidwesten van Damascus, waar zich strijders bevinden van Iraanse en andere nationaliteiten. In Ezra, in de provincie Deraa, zijn vijf Syrische strijders van een pro-Iraanse factie gedood, aldus Rami Abdel Rahmane, directeur van het observatorium.

Volgens een bron bij het Syrische leger zijn de luchtafweersystemen in actie getreden, als antwoord op de twee golven van Israëlische beschietingen. Het Syrische leger maakte melding van acht gewonde strijders, zonder meer duidelijkheid over de locatie en hun nationaliteiten te geven. Deze waren volgens een legerwoordvoerder anders terechtgekomen in de buurt van Damascus en de aangrenzende provincie Quneitra. Een woordvoerder van het Israëlische leger gaf ook geen commentaar.

Sinds het begin van het conflict in Syrië in 2011 heeft Israël herhaaldelijk raketaanvallen uitgevoerd op het land, waar president Assad aan de macht is. De Israëlische aanvallen zijn meestal gericht op Syrische regeringstroepen, hun bondgenoten en de Hezbollah-beweging.