Telenet schakelt analoge radiosignaal uit

Radio’s die rechtstreeks met een kabel aan de wandcontactdoos zijn verbonden, kunnen straks wel eens uitvallen. Op 11 februari start Telenet met de afschakeling van de analoge radiosignalen. Het hoort in een bredere operatie waar alle analoge signalen worden vervangen door digitale.

Telenet kondigde vorig jaar al aan dat ze zouden stoppel met hun analoog radio- en TV-signaal. De afschakeling verloopt in fases tot 22 april. Door deze verouderde technologie stop te zetten, komt er ruimte vrij op het kabelnetwerk voor steeds toenemende digitale toepassingen, zegt Telenet.

De klanten die met zo’n radio nog op een analoog signaal zitten, zouden al een brief of mail hebben moeten ontvangen.

Klanten kunnen verder naar de radio luisteren via de decoder van Telenet, via internetradio, of opteren voor DAB+, de nieuwe standaard voor radio. Als klant kan je ook nog altijd naar het analoge radiosignaal luisteren via een klassieke FM-antenne. Telenet zal alle televisieklanten die dat vragen een gratis FM-antenne bezorgen zodat ze via hun toestel alsnog op een analoge manier naar de radio kunnen luisteren.

Hoeveel radioluisteraars hiermee hinder zullen ondervinden, is niet duidelijk. Telenet heeft geen zicht op het aantal analoge radio-aansluitingen.

