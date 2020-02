Bekersprookje in Spanje: tweedeklasser Mirandes schakelt derde eersteklasser uit en staat in halve finales Copa del Rey

Tweedeklasser Mirandes heeft woensdagavond geschiedenis geschreven in de Copa del Rey. Het team uit de regio Castilla y Leon versloeg in de kwartfinales Villarreal met 4-2 en plaatste zich zo voor de halve finales van de Spaanse beker. Het is al de derde eersteklasser die sneuvelt tegen de bekerrevelatie.

Mirandes ontpopte zich de voorbije jaren tot een ware bekerploeg. Het haalde in 2012 als tweedeklasser ook al de halve finales. Op weg naar de halve eindstrijd dit jaar werden achtereenvolgens eersteklassers Sevilla, Celta de Vigo en Villarreal uitgeschakeld.

Voorzitter Alfredo de Miguel reageerde woensdag na de zege tegen Villarreal met een opvallende quote. “We hopen in de halve finales op Granada, want we willen naar de finale”, liet hij optekenen.

Indien Granada, dat dinsdag al uittredend winnaar Valencia uitschakelde, en Mirandes effectief elkaar tegenkomen in de halve finales, is de winnaar van dat duel ook zeker van deelname aan het toernooi om de Spaanse Supercup, volgend jaar in januari opnieuw in Saudi-Arabië.

Donderdag komen grootmachten Real Madrid en FC Barcelona in actie. Madrid, nog steeds zonder Eden Hazard, treft Real Sociedad, Barcelona gaat op bezoek bij Athletic Bilbao.