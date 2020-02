Jef Vermassen maakt brandhout van verklaring beschuldigde: “Porno was zijn suikerbrood, maar eigenlijk was het vergif”

Leuven / Tienen / Boutersem -

Tijdens zijn 106de pleidooi voor een volksjury haalde strafpleiter Jef Vermassen donderdagochtend zwaar uit naar de beschuldigde in de moord op Julie Quintens (24). Hij spreekt van een seksuele lustmoord. “Ben Wertoy was bezeten, boos en nam wraak op de maatschappij. Geloof niets van zijn zogezegde black-out. Hij kent nog elk detail over hun voorafgaand gevecht.”