Huiszoekingen in burelen van Waalse intercommunale ISPPC

De federale politie heeft donderdagochtend huiszoekingen verricht bij verschillende burelen van de Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Dat zegt de intercommunale zelf, die daarmee de berichtgeving van La Libre Belgique en de La Dernière Heure bevestigt. Het gaat om de voortzetting van het onderzoek naar de voormalig directeur technisch beheer, die onder meer wordt verdacht van corruptie.

Volgens La Libre Belgique en DH werden onder meer de burelen van de voormalig directeur doorzocht. Hij werd ontslagen omdat hij een vals ingenieursdiploma gebruikt had. Daarnaast wordt hij verdacht van corruptie, voor het ontwerpen van een privérestaurant in Mont-sur-Marchienne. Het was een anonieme briefschrijver die de gerechtelijke autoriteiten en de voorzitter van het directiecomité inlichtte over de feiten.

De drie onderzoekers waren voor de middag nog altijd ter plaatse. “Er is een vergadering bezig tussen de onderzoekers en het ISPPC. We werken volledig mee met het onderzoek, en geven alle informatie die nodig is voor het onderzoek”, zei de intercommunale.