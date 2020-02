SUV zorgt voor boost: Volvo verkocht in 2019 voor eerst meer dan 700.000 wagens

De Zweedse autobouwer Volvo, die een fabriek heeft in Gent, heeft in 2019 zijn zesde verkooprecordjaar op rij geboekt, en verkocht voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 700.000 wagens. Dat heeft topman Hakan Samuelsson donderdag gezegd in Brussel. De goede cijfers zijn te danken aan het SUV-succes. De omzet steeg met 8,5 procent tot 274,1 miljard kroon (26 miljard euro). De operationele winst steeg met 0,8 procent tot 14,3 miljard kroon (1,36 miljard euro).

“2019 was opnieuw een jaar van groei”, aldus Samuelsson. “De kostenbesparingsmaatregelen die we namen hebben hun effect gehad, in het bijzonder tijdens de tweede helft van het jaar.” Volvo won marktaandeel in China, de Verenigde Staten en Europa. In China verkocht de autobouwer bijna 155.000 wagens, een stijging met 18,7 procent ten opzichte van 2018 en het hoogste verkoopcijfer van Volvo ooit op een enkele markt. In de VS werden 108.234 wagens verkocht, een stijging met 10,1 procent en voor het eerst sinds 2007 weer boven de kaap van de 100.000. In Europa verkocht het Zweedse bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 50.000 auto’s op de fel bekampte Duitse markt en realiseerde het zijn beste verkoopresultaat in het Verenigd Koninkrijk sinds 1990.

Volvo boekte vorig jaar ook in België zijn beste verkoopprestatie ooit, met 21.302 inschrijvingen (+5,7 procent). Liefst een op de vijf daarvan betrof een hybride wagen, in de laatste twaalf weken van 2019 was zelfs een op de drie verkochte Volvo’s in België uitgerust met een hybride motor. Tijdens het voorbije autosalon van Brussel betrof al 40 procent van de offertes die Volvo opmaakte een hybridewagen.