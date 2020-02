“Hij wou geen rustig babbeltje, hij wilde Julies woning binnen. Samen met zijn wilde fantasieën”

Boutersem / Tienen / Leuven -

Net als de burgerlijke partijen was openbaar aanklager Stephanie Vanthienen in haar eerste assisenzaak bijzonder hard voor “moordenaar” Ben Wertoy (27). “Na de moord meteen naar datingapp Tinder scrollen, dat is geen uiting van blinde paniek. Julie Quintens verdient in Tienen haar eigen straat.”