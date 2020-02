Jonge vader schudt drie maanden oude zoontje met blijvende letsels tot gevolg

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een 26-jarige man verschenen op beschuldiging van opzettelijke slagen en verwondingen met een ongeneeslijk lijkende ziekte tot gevolg. De man schudde zijn drie maanden oude zoontje zo hard dat het kind er twee jaar later nog steeds gevolgen van draagt. Het parket vroeg de maximumstraf van vijf jaar maar kan zich vinden in probatie-uitstel als de man zijn therapie verderzet.

De lokale politie van Heist-op-den-Berg werd op 12 januari 2018 door de oma van de baby gebeld omdat zij zich ernstig zorgen maakte over de relatie van haar dochter en de gevolgen voor de baby. Bij een controle stelde de politie vast dat de drie maanden oude baby een blauw oog had, maar verder was de situatie rustig. Daags nadien werd opnieuw een melding bij de politie gedaan, deze keer door de school van de moeder van het kind. Bij controle stelde de politie een bijtwonde vast in de wang van de baby, de vader verklaarde dat hij die ‘al spelend’ zou hebben toegebracht.

Een maand later, op 16 februari 2018, werd het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gecontacteerd omdat de baby in het ziekenhuis lag met het ‘shaken baby syndroom’. Tijdens het buurtonderzoek dat daarop volgde, vertelde een buurvrouw dat ze de ouders van de baby had horen ruziemaken en dat de vader had toegegeven de baby verschillende keren te hebben geschud. Eerst ontkende hij dat, maar na confrontatie met de verklaring van de buurvrouw gaf hij toe het kind éénmaal te hebben geschud.

“Er zijn bijzonder erge dingen gebeurd maar deze man heeft nooit de draagkracht gehad om om te gaan met grote veranderingen in zijn leven, zoals de geboorte van een baby”, verklaarde zijn advocaat op zitting. “Er is geen betwisting over de feiten, maar de man is al erg genoeg gestraft: hij moet leren leven met het besef dat hij zijn zoontje zoiets ergs heeft aangedaan.”

De jongen verblijft intussen in een instelling waar hij intensieve kinesitherapie, logopedie en ergotherapie krijgt, hij heeft letsels aan rug, benen, slecht zicht uit één oog en een rechterarm die niet volledig functioneel is. In het weekend verblijft hij bij zijn oma, die geen contact meer heeft met haar dochter.

“Ik heb geprobeerd contact te hebben met mijn dochter maar zij zegt dat ze dit mentaal niet aankan”, zei de oma. “Maar ik vecht voor mijn kleinzoon en zal ook blijven vechten voor mijn dochter.”

Het koppel is nog steeds samen en sloot zich inmiddels aan bij de Getuigen van Jehova. “Bijbelstudie geeft me veel inzichten en antwoorden op vragen, en de gemeenschap biedt mij veel steun”, zei de man.

Op 20 februari krijgt de voogd ad hoc van de jongen de kans om een schadeberekening aan de rechtbank voor te stellen. Welke permanente schade de jongen heeft, zal pas op latere leeftijd definitief kunnen worden vastgesteld.