Ben Weyts (N-VA) scherp voor Groen-schepen na oproep om te gaan klimaatspijbelen: “Politiek eigenbelang”

Eeklo - De Eeklose schepen voor Onderwijs Isaura Calsyn (Groen) is in een storm op sociale media terechtgekomen. Dat ze scholen en leerkrachten opriep een uitstap te plannen richting de klimaatbetoging schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Onder andere Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) reageert fel.

Op Facebook is commotie ontstaan over een post van schepen van Onderwijs Isaura Calsyn (Groen) uit Eeklo. In een reactie op de beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die verklaarde voortaan geen oogje meer dicht te knijpen voor klimaatspijbelaars, riep ze alle scholen en leerkrachten op om massaal naar de klimaatbetoging van vrijdag 7 februari in Brussel te trekken. “Plan die dag een uitstap rond het opkomen voor rechten van mens, dier en planeet. Ook wanneer een overheid niets doet om die rechten te vrijwaren. Check your eindtermen Ben.” Ze besloot haar oproep met de hashtags ‘minder symboolbeleid’ en ‘meer klimaatbeleid’.

Stortvloed aan reacties

Meteen nadat het bericht online verscheen, volgde een stortvloed aan reacties. De meeste ervan waren negatief. Eens te meer werd duidelijk dat het klimaatdebat gepolariseerd is en voor een hoop verhitte reacties zorgt.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) haalt fors uit. “Een schepen van Onderwijs die oproept tot spijbelen - ook al noem je het een ‘uitstap’ - is totaal onverantwoord. Zo iemand is enkel bezig met politiek eigenbelang, niet met het belang van jongeren”, zegt minister Weyts in een reactie aan Belga.

Minister van Onderwijs Ben Weyts wil geen oogje meer wil toeknijpen voor de klimaatspijbelaars. “We kunnen niet met z’n allen de daling van de onderwijskwaliteit hekelen en vervolgens de andere kant opkijken als het gaat over spijbelen. Het moet duidelijk zijn dat regels gelden voor iedereen en in elk geval, los van politieke of andere motieven”, aldus Weyts.

Onder meer Peter De Graeve, fractieleider van oppositiepartij N-VA, is niet te spreken over de oproep van Calsyn. “De Eeklose schepen van onderwijs gaat eventjes spijbelen promoten? Wil je een statement maken, doe een massale inzameling van zwerfvuil. Organiseer info- en overlegmomenten om iedereen bewust te maken voor vervuiling en milieu in plaats van de eenvoudige populistische toer op te gaan. Zeker nu Anuna De Wever kleur bekende mag de promotie op volle toeren.”

"Foute interpretatie"

Calsyn is zich echter van geen kwaad bewust. Volgens haar werd haar boodschap moedwillig verkeerd begrepen. “Er kwam mij reeds ter oren dat mijn bericht de ronde doet in rechtse groepen op Facebook en dat daar wordt opgeroepen om massaal te reageren. Ik betreur dat ten zeerste, want dat ik spijbelen zou promoten is totaal niet juist.”

“Met mijn oproep wou ik alleen maar de jongeren die engagement tonen en opkomen voor hun rechten een hart onder de riem steken. Ik zou het dan ook zeer jammer vinden moest de klimaatbetoging overschaduwd worden door een foute interpretatie van één uitspraak.”