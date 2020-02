Vervroegde sluiting transfermarkt in Premier League alweer afgeschaft

De zomermercato in de Premier League sluit dit jaar opnieuw op 1 september. De voorbije twee seizoenen sloot de transfermarkt daags voor de start van de competitie, in de eerste helft van augustus, maar die beslissing wordt teruggedraaid.

“Op een aandeelhoudersvergadering hebben de clubs uit de Premier League besloten een wijziging door te voeren voor het seizoen 2020-2021. De wijziging houdt in dat het traditionele einde weer wordt verschoven naar eind augustus/begin september. De einddatum voor 2020 wordt 17 uur Britse zomertijd op 1 september (31 augustus 2020 is namelijk een vrije dag in het Verenigd Koninkrijk, red.)”, meldt de Premier League donderdag.

Omdat clubs en trainers klaagden dat spelers nog van team wisselden wanneer het seizoen al was begonnen, beslisten de Premier League-verantwoordelijken in 2017 om de transferdeadline enkele weken te vervroegen. In Engeland hoopte men dat de rest van Europa zou volgen, maar dat gebeurde niet. Gevolg was dat een Engelse club soms alsnog een sterkhouder zag vertrekken na de deadline, maar door het transferverbod geen vervanger meer kon strikken.