WoninGent in beroep tegen boete van 200.000 euro voor verhuur ongeschikte sociale woningen

Gent - WoninGent heeft beroep aangetekend tegen het vonnis dat de sociale huisvestingsmaatschappij dwingt om acht woningen te renoveren en een boete van 200.000 euro - deels met uitstel - te betalen. “Dat geld gebruiken we beter voor de renovatie van ons woonpatrimonium.”

WoninGent, de grootste huisvestingsmaatschappij van Gent, werd vorige maand veroordeeld voor de verhuur van zeventien ongeschikte of onbewoonbare sociale woningen. De sociale huisvestingsmaatschappij moet een boete van 200.000 euro betalen, waarvan 120.000 euro met uitstel. Tegelijk krijgt ze een jaar om acht ongeschikte woningen op te knappen. Zo niet hangt de maatschappij een boete van 150 euro per pand per dag boven het hoofd.

Zo ver zal het niet snel komen, want WoninGent gaat tegen de uitspraak in beroep. “We doen dit met enige schroom”, zegt voorzitter Marc Heughebaert. “Maar we kunnen dat geld veel beter in de renovatie van ons verouderd woonpatrimonium steken.”

Terugslag

De voordeling - “uitzonderlijk” volgens experten - heeft het imago van de sociale huisvestingsmaatschappij geen deugd gedaan. “Natuurlijk is het niet leuk om veroordeeld te worden”, aldus Heughebaert. “Niet in het minst omdat we de bladzijde bij WoninGent al een tijdje hebben omgeslagen. Er zijn geen ongeschikte woningen meer. Maar men blijft ons confronteren met die erfenis uit het verleden. Dit is een terugslag.”

Sinds vorig jaar blaast er een nieuwe wind bij WoninGent. Er kwam een nieuw bestuur en deze zomer komt de huisvestingsmaatschappij met een nieuw plan op de proppen over hoe ze al haar verouderde woningen wil opknappen.

Schadevergoeding

Op burgerlijk vlak tekent WoninGent geen beroep aan. Dus schadevergoedingen die werden toegewezen aan de burgerlijke partijen blijven behouden. Op 20 januari tekende het parket ook al beroep aan tegen het vonnis. Zij vinden de boete te laag en willen de huurgelden verbeurd verklaard zien.