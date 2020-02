Moeskroen-trainer Bernd Hollerbach legt zijn afwezigheid uit: “Ik keer terug als ik volledig hersteld ben”

Bernd Hollerbach, de Duitse coach van Excel Moeskroen, die al sinds eind december niet meer op de club verscheen door ziekte, heeft donderdag een verklaring gegeven voor zijn afwezigheid. Hollerbach, die met Moeskroen uitstekend aan het seizoen was begonnen, wordt tot het einde van het seizoen als T1 vervangen door Philippe Saint-Jean, die in Moeskroen hoofd van het opleidingscentrum Futurosport was en in het verleden ook al tweemaal als hoofdcoach fungeerde bij de Henegouwers. Hollerbach benadrukte in zijn communicatie dat “gezondheid het belangrijkste is en dat dat wel eens vergeten wordt in het voetbal”.

“Eind december sloeg een virusinfectie met daaropvolgende longontsteking me helemaal knock-out”, stak Hollerbach van wal. “Dat is de reden waarom ik sindsdien mijn rol als hoofdcoach bij Moeskroen niet meer kan invullen. Na onze sterke eerste seizoenshelft had ik natuurlijk heel graag verder gedaan. Maar gezond zijn is het belangrijkste in een mensenleven. Dat wordt wel eens vergeten in onze job. Daarom is, in overleg met de club, besloten dat ik een break neem om volledig te herstellen. Ik ben de club heel dankbaar voor haar steun en begrip en ik wens Philippe Saint-Jean en het hele team veel succes de komende weken. Het gaat stilaan beter met mij en ik keer zo als snel mogelijk terug bij de club.”