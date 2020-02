Man van 8 miljoen strijkt neer bij… KV Oostende: “Geen contact gehad met Kompany of Anderlecht”

U leest het goed: KV Oostende heeft een speler van 8 miljoen euro. Daar gingen wel enkele omwegen mee gepaard. Bubacarr Sanneh trok van Anderlecht via het Turkse Göztepe naar op huurbasis KVO. Daar wil hij opnieuw minuten maken.

Zijn passage in Turkije werd nauwelijks succesvoller dan die bij Anderlecht. Bij Göztepe verzamelde hij op een half jaar amper 401 minuten. Al heeft de Gambiaan zich naar eigen zeggen nooit echt goed gevoeld in Izmir. “Als je daar de taal niet spreekt, sta je vanaf het begin aan de kant”, zucht de verdediger. “De coach die mij haalde werd na enkele maanden dan ook nog eens ontslagen. Het klassieke verhaal. Of ik blij ben dat ik terug in België ben? Enorm. Alles gaat er hier veel professioneler aan toe en het niveau van de competitie is heel goed. Minuten verzamelen is nu mijn prioriteit.” Dat gebeurt bij KV Oostende, en dat voor (minstens) een half jaar. Van topaankoop van 8 miljoen bij Anderlecht naar een bescheiden avontuur aan zee: Sanneh had zijn carrièreplanning wellicht anders opgesteld. “Maar dat is voetbal: ik heb geen problemen om dat naast mij neer te leggen.”

Waneer we hem naar Anderlecht vragen, bijt hij duidelijk op zijn tong. De verdediger wil niet tegen bepaalde schenen stampen. Opvallend: ondanks zijn penibele situatie in Turkije was er nooit overleg met zijn moederclub. “Met Anderlecht was er geen contact tijdens de winterstop. Ook niet over een mogelijk terugkeer”, vertelt Sanneh. “De transfer naar Oostende raakte pas tijdens de laatste dagen van de winterstop in stroomversnelling. Omdat het dan ook redelijk druk was bij Anderlecht, was er ook geen tijd voor overleg.” Een babbeltje met Kompany of het bestuur over zijn toekomst? Niets van. “Maar dat hoeft ook niet. Ik speel opnieuw in België dus Anderlecht kan mijn prestaties bij Oostende nu makkelijk volgen. Ik ben vooral blij dat ik opnieuw kan spelen. Of ik ooit nog voor Anderlecht zal spelen? Dat zullen we wel zien.”

Sanneh volgt paars-wit wel nog op de voet. “Wanneer ze een wedstrijd spelen, bekijk ik die. En als dat niet lukt ga het resultaat of het verloop achteraf opzoeken. Dat ze het niet goed doen dit seizoen? Tja, zo’n zaken gebeuren.” Op de vraag of hij zelf geen plaats zou hebben in die jonge ploeg, houdt hij zich op de vlakte. “Er zijn bepaalde keuzes gemaakt vorige zomer door de nieuwe mensen. Daar heb ik respect voor. Ik heb totaal geen problemen met Anderlecht. Naast mij werden er nog een pak spelers uitgeleend of aan de kant geschoven. Er werd voor een bepaalde richting gekozen en daar hebben spelers weinig vat op.”