Van witte rozen tot een spiksplinternieuwe Mercedes: jarige Ronaldo valt van de ene in de andere verrassing op zijn verjaardag

Cristiano Ronaldo vierde gisteren zijn 35ste verjaardag. De Portugese superster van Juventus werd dan ook flink in de watten gelegd door zijn vriendin Georgina Rodriguez.

Het eerste cadeautje was nog relatief bescheiden. Zo kreeg Ronaldo van Georgina en zijn kroost een boeket witte rozen met als boodschap “Voor nog een extra 1.000 jaar samen. We houden van je, papa.” ’s Avonds trok de hele bende de stad in om te dineren in een chic restaurant. Het was daar dat de Portugees het hoogtepunt van zijn dag beleefde. Bij aankomst bij het restaurant werd CR7 met de nodige confetti verwelkomt door heel wat vrienden die zich verdoken hadden opgesteld. Vervolgens kreeg Ronaldo ook zijn ultieme cadeau - gewikkeld in een rode strik - te zien: een Mercedes-Benz AMG-klasse G63. Prijskaartje: een slordige 180.000 euro.

Oh ja, in de namiddag stond er ook nog een training op het programma. En Ronaldo zou Ronaldo niet zijn als hij zich daar niet voor de volle 100% zou geven. De taart zal na deze pittige training ongetwijfeld net dat beetje harder gesmaakt hebben.