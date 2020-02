Goederentrein en locomotief botsen in haven van Antwerpen: bestuurder gewond, erg veel materiële schade

In de haven van Antwerpen, nabij de Liefkenshoekspoortunnel, zijn donderdagmiddag een goederentrein en een losse locomotief op elkaar gebotst. De materiële schade is groot, zegt spoornetbeheerder Infrabel. Het vrachtspoorvervoer in de haven zal de komende dagen ernstige hinder ondervinden. Een treinbestuurder raakte gewond, maar er zou geen sprake zijn van levensgevaar.

De goederentrein bestond uit lege ketelwagons. Verschillende daarvan zijn bij de botsing ontspoord en gekanteld, en er is veel schade aan de spoorinfrastructuur, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Het zal meerdere dagen duren om alles te herstellen.

De botsing gebeurde op rechteroever, in de buurt van de Liefkenshoekspoortunnel. Er is momenteel geen treinverkeer mogelijk op de spoorlijn. Het gaat om een pure vrachtspoorlijn, dus er zijn geen gevolgen voor het passagiersverkeer. Maar de spoorlijn is wel een belangrijke cargoverbinding voor de haven van Antwerpen, onder meer richting de kanaaldokken. Infrabel bekijkt op welke manier de vrachttreinen omgeleid kunnen worden.

De oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk.