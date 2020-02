Ex-schepen Filip Van Ginderdeuren verduisterde geld van psychiatrische patiënten: “Duizenden ongeopende facturen in zijn bureau”

Lennik - Het parket van Halle-Vilvoorde heeft donderdag een gevangenisstraf van 3 jaar gevorderd tegen Filip Van Ginderdeuren, voormalig Lenniks schepen voor vrije tijd, ontwikkelingsamenwerking, burgerparticipatie en rechtszaken. De man zou als voorlopig bewindvoerder een heleboel onregelmatigheden hebben begaan en geld verduisterd hebben maar ontkent zelf alle beschuldigingen. Samen met de ex-schepen staat ook een voormalig rijkswachter terecht, voor wie 6 maanden cel met uitstel werd gevorderd.

Van Ginderdeuren werd vanaf 2002 ettelijke malen aangesteld als voorlopig bewindvoerder voor bejaarden, psychiatrische patiënten of andere mensen die niet meer in staat waren hun eigen geldzaken te beheren. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde zou hij die dossiers onnoemelijk slecht behandeld hebben.

“De politie vond in zijn kantoor duizenden ongeopende facturen, rappels, brieven en aangetekende zendingen in verband met zijn pupillen”, zei substitute Carol Vercarre. “Rekeningen van rusthuizen en huur van appartementen en woningen werden niet betaald, doktersbriefjes werden niet ingediend bij de ziekteverzekering zodat de pupillen niet terugbetaald werden, en zijn eindrapporten aan de vrederechter stonden vol onregelmatigheden.”

Overleden

In een aantal gevallen liet Van Ginderdeuren zelfs na om de vrederechter te melden dat zijn pupil overleden was. Erger is dat de man volgens het parket zijn pupillen ook liet opdraaien voor de nalatigheidskosten die door zijn optreden veroorzaakt werden, en dat hij zich herhaaldelijk geld of eigendommen van pupillen zou toegeëigend hebben. Zo zou hij meermaals woningen en appartementen van pupillen leeggehaald hebben en de inboedel verkocht hebben zonder het geld naar zijn pupillen door te storten. Ook geld dat op zijn rekeningen werd gestort voor zijn pupillen, zou niet zijn doorgestort.

“Hij manipuleerde een psychisch labiele vrouw ook om hem 100.000 euro te geven en gaf zich herhaaldelijk uit voor advocaat, ook al had hij zich al laten schrappen bij de balie”, klonk het bij het parket, dat zeer zwaar tilde aan de feiten. “Hij heeft schandelijk misbruik gemaakt van zwakke mensen en heeft alleen aan zijn eigen belang gedacht.”

De voormalige schepen geeft toe dat hij in de fout is gegaan, maar betwist dat er misdrijven zijn gebeurd. Volgens de verdediging is veel te wijten aan een slechte organisatie.

“Mijn cliënt was één van de weinige advocaten die in Brussel bewindvoerder wilde zijn voor Nederlandstalige pupillen”, pleitte meester Sven De Baere. “Hij werd al snel overspoeld door de dossiers en hijzelf en zijn kantoor waren daar absoluut niet op voorzien. Zijn moeder deed de administratie maar dat is snel foutgelopen. Toen hij dan ook nog in de gemeentepolitiek stapte en tweemaal een zwaar schepenambt kreeg, was het hek van de dam.”

Volgens de verdediging heeft Van Ginderdeuren vanaf een bepaald moment zijn advocatenkantoor volledig verwaarloosd, mogelijk mede door een depressie, maar van verduistering of oplichting zou geen sprake zijn: “Hij heeft heel wat schade veroorzaakt, maar wanbeheer is geen misdrijf. Het klopt dat hij geld van zijn pupillen niet heeft doorgestort maar dat geld stond op zijn derdenrekening, niet op zijn persoonlijke rekening. Van enige toeëigening is dus geen sprake.”

Ook zou Van Ginderdeuren zich nooit onterecht hebben uitgegeven als advocaat. De verdediging hoopte bij een eventuele schuldigverklaring op een opschorting. Het vonnis valt op 11 maart.