Peuter (3) in coma na inname vloeibare xtc: ouders krijgen voorwaardelijke celstraf

Brugge - Een 46-jarige vrouw uit Brugge heeft zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat haar driejarige dochtertje bij de onderburen per ongeluk vloeibare xtc binnenkreeg en in coma belandde. De stiefpapa van het meisje kreeg twaalf maanden voorwaardelijk. Het kind overleefde de feiten en werd intussen geplaatst.

Op 16 augustus 2018 werd het driejarige slachtoffer in allerijl met een ambulance naar de spoeddienst van het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. Het meisje was comateus en moest voortdurend bloed overgeven. Na een uur begon de situatie van het meisje te verbeteren en twee dagen later mocht het het ziekenhuis verlaten. In haar urine troffen de artsen op 22 augustus duidelijke sporen aan van GHB of vloeibare xtc en in mindere mate ook van cocaïne. Het gerecht werd ingelicht waarna de moeder van het kind M.V. (46) en stiefpapa T.C. (46) gearresteerd werden op hun appartement in Knokke-Heist. Op de strijkplank lag een spiegel die T.C. naar eigen zeggen gebruikte om lijntjes cocaïne te snuiven. Ook M.V. bleek geregeld cocaïne te gebruiken. “Maar we bewaren de coke altijd op een hoge plaats”, stelden ze. “En als we een gram kopen is die meteen op.” Vloeibare xtc was in het appartement evenwel nergens te vinden.

Elke drie uur een shot

Uit de verhoren van M.V. en T.C. bleek dat ze in zware financiële moeilijkheden verkeerden en op de dag van de feiten een bezoekje van de deurwaarder verwachtten om hun inboedel aan te slaan. Ze hadden daarom hun onderbuurman N.D. (36) en zijn Gentse vriendin A.W. (26), eveneens zware druggebruikers, ingeschakeld om zoveel mogelijk spullen te verbergen in hun garage. Terwijl het tien maanden oude zoontje van T.C. en M.C. in hun appartement lag te slapen waren ze omstreeks 11 uur aan de verhuis begonnen. Het dochtertje werd in de zetel van de onderbuurman gezet om wat tv te kijken. Toen het meisje een paar uur later weer in haar eigen appartement was viel het flauw in haar eetstoel en spuwde het bloed, waarna M.V. en T.C. de hulpdiensten verwittigden.

Verder onderzoek wees uit dat de vriendin van de onderbuurman zwaar verslaafd is aan vloeibare xtc. Ze is naar eigen zeggen zodanig afhankelijk van het product dat ze om de drie uur een shot nodig heeft. Zoniet kan ze een hartstilstand krijgen. Volgens de moeder van het slachtoffer lagen de drugs soms open en bloot op de tafel in het appartement van de onderbuurman. Bij een huiszoeking in het bewuste appartement op 23 augustus 2018 werden naast kleine hoeveelheden cannabis en hasj ook een flesje met vloeibare xtc aangetroffen. Op de fles was met alcohol een driehoek getekend met in het midden een uitroepteken.

Instelling

De moeder en stiefvader van het slachtoffer, evenals de onderbuurman en zijn vriendin werden voor de strafrechter gedaagd wegens onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzorg. De moeder en stiefvader schoven alle verantwoordelijkheid van zich af maar de rechter stelde dat ze zeer goed wisten dat ze hun kind hadden achtergelaten in een appartement vol drugs. “De beklaagden mogen van geluk spreken dat het kind op heden in een goede gezondheid verkeert”, stelde de rechter. De moeder kreeg zes maanden voorwaardelijke celstraf, haar vriend twaalf maanden voorwaardelijk. Onderbuurman N.D. kreeg een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. Zijn vriendin A.W., die niet kwam opdagen voor het proces, kreeg als gebruiker van de vloeibare xtc twee jaar effectieve celstraf opgelegd. De beide kinderen werden na de feiten in een instelling geplaatst. Het meisje hield geen blijvende letsels over aan het incident. Aan haar voogd kende de rechter een voorlopige schadevergoeding toe van 500 euro. (AFT)