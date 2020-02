Bom gevonden aan vrachtwagen in Noord-Ierland

De politie van Noord-Ierland heeft een bom gevonden die was bevestigd aan een vrachtwagen. De vondst kwam na een tip over de aanwezigheid van een bomvoertuig op een veerboot in de nacht van de brexit. De politie houdt “dissidente republikeinen” verantwoordelijk.

De politie van Noord-Ierland legde uit op 31 januari informatie te hebben gekregen over een springtuig in een vrachtwagen, die die avond met een veerboot zou reizen tussen Noord-Ierland en Schotland.

LEES OOK. De bom die wijkagenten moest doden: dreigende Brexit doet geweld weer oplaaien in Noord-Ierland

Een zoektocht leverde niets op. Slechts enkele dagen later, in een industriezone in Noord-Ierland op een veertigtal kilometer ten westen van Belfast, is dankzij nieuwe informatie een springtuig gevonden aan een vrachtwagen. Volgens de politie gaat het om dissidente republikeinen die “perfect wisten dat dit de chauffeur, automobilisten en het publiek het risico deed lopen op verwondingen of de dood”.

Noord-Ierland was decennialang verscheurd door een sektarisch conflict. Katholieke nationalisten wilden een verenigd Ierland, terwijl protestantse unionisten in het Verenigd Koninkrijk wilden blijven. Na een vredesproces dat leidde tot de machtsdeling in het gebied, maakte het Ierse Republikeinse Leger (IRA) in 2005 officieel een einde aan het geweld. Verschillende kleine groepen van dissidente republikeinen voeren wel nog aanslagen uit en beweren de IRA te vertegenwoordigen.