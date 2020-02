E40 in Adinkerke volledig afgesloten na ongeval

De Panne - Door een verkeersongeval is de E40 richting Frankrijk ter hoogte van Adinkerke momenteel volledig afgesloten, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder precies zal duren.

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag rond 14 uur vlak voor de Franse grens. Voorbij de afrit Adinkerke kwam het op de snelweg tot een botsing tussen een tankwagen en een vrachtwagen. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar de E40 richting Frankrijk is in ieder geval volledig versperd. De takelwerken zullen volgens het Vlaams Verkeerscentrum dan ook nog een hele tijd in beslag nemen.

Opgelet: de #E40 richting Frankrijk is versperd ter hoogte van Adinkerke. Daar zijn 3 vrachtwagens gebotst. Ze moeten alle 3 getakeld worden. Dus het ziet ernaar uit dat de hinder een tijdje zal duren. Naar Duinkerke? Rij voorlopig om via Doornik of Kortrijk. pic.twitter.com/QpYJNQpu4P — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) February 6, 2020

Alle verkeer moet de snelweg voorlopig verlaten in Adinkerke en via de N39 richting Frankrijk rijden. Op die omleidingsroute moet rekening gehouden worden met vertragingen. Verkeer over langere afstand krijgt daarom de raad om de omgeving te vermijden. Vanuit Brussel is het aangewezen om de E429 richting Doornik te nemen. Wie vanuit Gent richting Duinkerke wil, rijdt het best om via Kortrijk en Rijsel.