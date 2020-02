Twintigjarige alweer veroordeeld voor inbraken in kleedkamers en kantines: “Hij zorgt eigenhandig voor piek in Brugse misdaad”

Brugge / Zedelgem - De Brugse strafrechter heeft een 20-jarige Bruggeling veroordeeld tot 40 maanden effectieve celstraf voor een reeks inbraken en diefstallen. Dave R. maakte vooral van kleedkamers en kantines van voetbalclubs zijn werkterrein. In een kleiner dossier kreeg hij eind januari al zeven maanden cel. Het openbaar ministerie had in totaal 50 maanden effectieve gevangenisstraf geëist.

De feiten speelden zich af in 2017, toen de beklaagde net meerderjarig was. Op enkele maanden tijd zou hij vier inbraken, een poging tot inbraak, informaticabedrog en acht diefstallen gepleegd hebben. Zelf verklaarde Dave R. dat hij al sinds zijn twaalfde aan de lopende band steelt. In 2017 had hij naar eigen zeggen zelfs vijftig feiten op zijn kerfstok. “Hij pleegt sneller feiten dan we hem kunnen dagvaarden, door hem piekten de misdaadstatistieken in Brugge”, sneerde procureur Mike Vanneste.

Valse briefjes van 50 euro

Na een inbraak bij SK Steenbrugge werd de jongeman een eerste keer aangehouden. Na zijn vrijlating trok hij opnieuw meermaals op dievenpad. “Hij maakt daarbij gebruik van een wisselend gezelschap minderjarigen, op wie hij de schuld afschuift. Dit is een gepatenteerde leugenaar en een gedegenereerd figuur”, stelde de procureur. Tijdens een volgende vrijlating gaf hij enkele valse briefjes van 50 euro uit. Momenteel zit R. alweer in voorhechtenis, na een diefstal uit een kleedkamer bij Excelsior Zedelgem.

De verdediging vroeg om een mildere bestraffing op te leggen. Meester Kris Vincke benadrukte dat zijn cliënt nooit geweld gebruikte of schade aanrichtte. Daarnaast werd ook gevraagd om rekening te houden met het feit dat de jonge Bruggeling in juni al tot een voorwaardelijke celstraf werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Voor een handlanger bij twee diefstallen werd tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf uitgesproken. De advocaat van de 22-jarige Bruggeling had opschorting van straf gevraagd. Ten slotte moest een 20-jarige Oostendenaar zich verantwoorden voor zijn aandeel in het incident met het valse geld. Bij verstek werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel.