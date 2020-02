Groen licht voor vrouwenploeg van Charleroi en Zulte Waregem

Op het Women’s Football Committee, het overlegorgaan van de Pro League vrouwenteams, is het licht op groen gezet voor de toetreding van Sporting Charleroi en Zulte Waregem tot de Super League. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moet nu enkel nog de reglementen omtrent het vrouwenvoetbal aanpassen.

Met Anderlecht, Gent, Standard, Genk, OH Leuven en Club Brugge telt de Belgische vrouwencompetitie momenteel slechts zes teams. Zulte Waregem en Sporting Charleroi zouden dat aantal in 2020-2021 dus uit kunnen breiden naar acht ingeschreven deelnemers. Over hun toetreding is nu een principeakkoord, al moeten de clubs wel nog voldoen aan de licentievoorwaarden. Beide clubs krijgen tot 15 maart om hun aanvraag in te dienen, uiterlijk op 25 mei kennen ze het verdict.

In het bondsreglement zijn competitieformules voorzien met 6, 7 of 8 ploegen in de Super League. Wel moet nog beter uitgewerkt worden hoe het promoveren en degraderen nadien in zijn werk gaat en hoe de vacante plaatsen van Charleroi en Zulte Waregem ingevuld zullen worden. Omdat de KBVB de komende jaren veel nieuwe inschrijvingen van vrouwenteams op diverse niveaus verwacht, grijpt de voetbalbond de uitbreiding van de Super League aan om het volledige reglement rond vrouwenvoetbal te upgraden.