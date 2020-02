Britse burgemeesters kwaad omdat ze vlag moeten hijsen voor verjaardag van prins Andrew

Onrust bij de Britse gemeentehuizen. 19 februari viert de omstreden prins Andrew zijn zestigste verjaardag. Het is een traditie in het Verenigd Koninkrijk dat de vlag gehesen wordt op de verjaardagen van prominente royals. Maar gezien de vermoedelijke betrokkenheid van Andrew bij het Epstein-schandaal, zitten de burgemeesters daar niet bepaald op te wachten. Tot grote verbazing van de gemeenten zelf hebben zij tóch een e-mail ontvangen met de officiële orders om de vlaggen te hijsen tijdens Andrews verjaardag.

“Dit is belachelijk”, zo schrijft Daily Mail uit de mond van Britse bronnen. “Geen enkele gemeente voelt zich geroepen om prins Andrews verjaardag te vieren, dus veel vlaggen zullen er niet wapperen de 19de.”

Officiële instanties zijn niet verplicht om Andrews verjaardag te vieren, omdat Queen Elizabeth heeft aangekondigd dat Andrew uit al zijn officiële koninklijke functies ontheven is. De orders om de vlag te hijsen, komen voor de gemeenten dus vrij onverwachts.

Belediging slachtoffers

“De gemeenten hebben in dit geval eigenlijk vrij spel”, vertellen Britse bronnen. “Maar los daarvan zijn zulke orders compleet ongepast gezien de situatie. De beschuldigingen tegenover de prins zijn absoluut niet mals, en het bewijsmateriaal werkt niet in zijn voordeel. De vlag hijsen op zijn verjaardag zou een enorme belediging zijn voor zijn slachtoffers, en de slachtoffers van Epstein in het algemeen. Het is wel vreemd dat de regering blijkbaar niet doorheeft hoe serieus de zaak is, en hoe de natie daar tegenover staat. Het grote publiek wil niets meer van Andrew weten.”