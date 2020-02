Verschillende vraagtekens bij AA Gent, maar: “Anderlecht moet winnen, daar kunnen wij gebruik van maken”

Vrijdagavond ontvangt AA Gent paars-wit in een uitverkochte Ghelamco Arena en dat is niet louter een prestigeduel maar ook een partij met groot sportief belang, want Anderlecht is nog steeds verwikkeld in een strijd op leven en dood met Play-off 1 als inzet. En die wetenschap zint Jess Thorup, al staan er enkele vraagtekens bij de selectie in aanloop naar de topper.

“Anderlecht is een heel sterk team en ze voelen dat Play-off 1 toch dichterbij komt. Wat door velen nochtans als onmogelijk werd geacht. Of ze echt thuis horen in Play-off 1? Dat is niet aan mij om te bepalen, maar het wordt voor hen ongetwijfeld nog een zware klus om erbij te zijn”, legt Thorup nog eens ten overvloede het belang van dit duel uit.

Het programma van paars-wit is niet van de poes en dat biedt volgens de Deense coach van de Buffalo’s mogelijkheden: “Ze hebben met Genk, KV Mechelen en Zulte Waregem af te rekenen met flinke concurrentie. Zij moeten winnen want ze hebben de punt hard nodig, maar wij kunnen daar ook gebruik van maken. Dat kan zeker in ons voordeel zijn want Anderlecht kan net als Mechelen vorig week geen genoegen nemen met een gelijkspel. Punten halen tegen die teams is dan ook zeer essentieel, ook met het oog op Play-off 1 wanneer je hen misschien nog eens ontmoet.”

Geen Kums, Depoitre nog steeds twijfelachtig

Door de afwezigheid van Sven Kums – niet speelgerechtigd door een clausule in zijn huurcontract dat nog loopt tot 30 juni 2020 en bovendien geschorst – moet Thorup evenwel noodgedwongen puzzelen. Bovendien blijft de inzetbaarheid van Laurent Depoitre (voetblessure) nog steeds twijfelachtig. Er zijn heel wat kandidaten om de gewezen Gouden Schoen te vervangen maar door de vraagtekens achter de naam van Depoitre, is het aantal mogelijke scenario’s nog groter dan gewoonlijk.

Toch blijft Thorup opvallend rustig: “Het is duidelijk dat Sven een fantastische impact heeft op dit team, zowel op als naast het veld. Iemand met zoveel ervaring en inzicht missen, is altijd jammer. Maar dit is een teamsport en dan mag je niet te veel steunen op één speler. Dan is het aan de jongens die staan te drummen om te bewijzen dat ze klaar zijn. Maar het is ook zaak dat het team dan toont dat ze klaar is om zo’n afwezigheid op te vangen.”

Anderzijds beseft Thorup maar al te goed het belang van een fitte Depoitre: “Vorige week speelden we voor het eerst sinds lang zonder Roman en Laurent in onze aanval. Laurent maakt deel uit van de selectie maar het is niet zeker dat hij speelklaar raakt. Die beslissing valt pas vrijdagochtend. We moeten afwachten hoe zijn lichaam reageert. Zijn inzetbaarheid is evenwel ook belangrijk in het kader van andere beslissingen”, verwijst Thorup impliciet naar de vervanging van Kums.

Foto: BELGA

“Die keuze maken wordt natuurlijk niet evident. Je moet nadenken hoe je de wedstrijd wil aanpakken en dan kies je de speler die daarin het best past. Anderzijds moet je ook de hele trainingsweek bekijken en analyseren wie er het meest klaar voor is. Bezus, Dejaegere – net fit en vorige maandag 75 minuten bij de beloften gespeeld – zijn er net als Marreh klaar voor. Bezus deed het eerder al prima op de acht en Marreh toont ook heel mooie zaken, zowel op training als tijdens zijn invalbeurten. Het wordt een moeilijke beslissing.”

Bijna perfecte start na winterstop

Ondanks die verschillende vraagtekens blijft Thorup zeer strijdvaardig en straalt hij veel vertrouwen uit: “Ach, winnen blijft het belangrijkste in voetbal want dat geeft spelers en club extra vertrouwen. Daardoor kun je nog meer vooruitgang boeken en dat voel ik toch bij ons, dankzij deze bijna perfecte start na de winterstop. Daarom is onze reeks van 32 op 36 ook zo belangrijk. Het geeft iedereen zoveel vertrouwen waardoor het geloof ook groeit dat we veel teams aan kunnen. Het stadion is bovendien ook uitverkocht dus het wordt zeker een leuke avond.”