PS, N-VA en MR clashen over taxshift: “Reeks cadeaus aan bedrijven, zonder tegenprestaties”

De PS wil dat er een grondige doorlichting komt van de taxshift van de regering-Michel, ”nog voor de vorming van een nieuwe regering van start gaat”. Dat zegt de partij in een reactie op het nieuws dat het begrotingstekort dit jaar dreigt op te lopen tot 2,4 procent. Zowel N-VA als MR - destijds grote voorstanders van de invoering van die taxshift - reageert fors.

De Franstalige socialisten leggen de schuld voor het oplopende begrotingstekort bij het begrotingsbeleid van de regering onder leiding van Charles Michel. Die regering heeft België met een openstaande rekening opgezadeld, zegt de PS in een persbericht. De taxshift ‘werd nooit gefinancierd’ en kwam in de feiten neer op “een reeks cadeaus aan bedrijven, zonder dat daarvoor tegenprestaties werden geëist”. “Dit alles heeft voor een onderfinanciëring van onze overheid gezorgd die de sociale zekerheid in gevaar heeft gebracht, met de meest kwetsbare sociale groepen als slachtoffers.” De PS maakt van ”de correctie van deze historische fout” een voorwaarde om mee te stappen in een volgende regering, luidt het in een persbericht van voorzitter Paul Magnette.

Meer koopkracht

Daarop stuurde de N-VA een reactie de wereld in. De partij betreurt “de communicatie en de foutieve informatie” die de PS donderdag heeft verspreid over de taxshift. “De verlaging van de lasten op arbeid heeft de laagste lonen gevoelig meer koopkracht bezorgd en bijgedragen aan een forse jobcreatie de voorbije jaren. Daarvoor is geen audit nodig”, vindt N-VA. “Tal van nationale en internationale organisaties, waaronder de NBB en de OESO, hebben de hervorming positief beoordeeld”.

Voorts is het budgettair tekort voor N-VA geen probleem van te weinig inkomsten, maar van een te lage werkzaamheidsgraad. “We verwelkomen in dit kader de ambitieuze plannen van de regionale regeringen en rekenen op een ondersteunend federaal beleid”, luidt het in een reactie op de uitlatingen van PS-voorzitter Paul Magnette.

De N-VA wil haar voorstellen “verder bespreken aan de onderhandelingstafel zoals het hoort, binnen de missie van de koninklijk opdrachthouder. We zullen onze discrete en constructieve houding verderzetten. In de pers allerlei extra voorwaarden formuleren om aan tafel te gaan, bemoeilijkt opnieuw de federale onderhandelingen”.

Luid roepen

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verdedigt de taxshift. Hij Bouchez wijst op de vele banen die er door de taxshift zijn bijgekomen. “In plaats van luid te staan roepen zouden PS en Ecolo zich beter aan de onderhandelingstafel zetten waar we boeiende debatten over fiscaliteit zouden kunnen voeren”, zegt Bouchez, die tot vrijdag samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens informateur was.